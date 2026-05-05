Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте - РИА Новости, 05.05.2026
15:58 05.05.2026 (обновлено: 17:06 05.05.2026)
Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил в пять раз в марте

Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торговый дефицит США с Евросоюзом увеличился более чем в пять раз в марте.
  • Импорт товаров из ЕС в Штаты вырос на 25,8%, а американский экспорт в европейские страны — на 10,3%.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Торговый дефицит США с Евросоюзом подскочил более чем в пять раз в марте, следует из данных американской статслужбы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В позапрошлом месяце импорт товаров из ЕС в Соединенные Штаты вырос на 25,8% — до 48,8 миллиарда долларов. Американский экспорт в европейские страны увеличился на 10,3% — до 39,8 миллиарда.
Таким образом, дефицит торгового баланса США с Евросоюзом вырос с 1,7 миллиарда долларов в феврале почти до девяти миллиардов в марте — в 5,2 раза за месяц.
В целом же дефицит американской внешней торговли за это время увеличился на 4,4% — до 60,3 миллиарда долларов.
Прошлым летом Штаты заключили соглашение с ЕС, снизив импортные пошлины до 15% в обмен на нулевые тарифы для американского экспорта. Как заявлял глава Белого дома Дональд Трамп, это должно было снизить торговый дефицит страны.
