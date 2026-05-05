Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за токсичность

Краткий пересказ от РИА ИИ Уволить сотрудника исключительно за токсичность в России нельзя, поскольку такой формулировки нет в Трудовом кодексе РФ.

Токсичное поведение сотрудника может стать основанием для увольнения, если оно выражается в конкретных нарушениях, предусмотренных законодательством.

Увольнение требует строгого соблюдения процедуры и документального подтверждения нарушений.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уволить сотрудника исключительно за токсичность в России нельзя, поскольку такой формулировки нет в Трудовом кодексе, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

Токсичностью называют манеру поведения, при которой человек использует в общении с окружающими манипуляции, критику, агрессию, эмоциональное давление в том числе для достижения своих целей.

"Если отвечать коротко - нет, уволить за токсичность как таковую напрямую нельзя. Такой формулировки нет в Трудовом кодексе РФ , она не может фигурировать в приказе об увольнении", - пояснила эксперт.

Она уточнила, что токсичное поведение сотрудника может стать основанием для увольнения, если оно выражается в конкретных нарушениях, предусмотренных законодательством.

По ее словам, к таким нарушениям относятся прогул - отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд без уважительной причины, а также появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В подобных случаях работодатель вправе расторгнуть трудовой договор без предварительных замечаний.

Рогалева подчеркнула, что увольнение требует строгого соблюдения процедуры и документального подтверждения нарушений.