Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за токсичность

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Уволить сотрудника исключительно за токсичность в России нельзя, поскольку такой формулировки нет в Трудовом кодексе, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
Токсичностью называют манеру поведения, при которой человек использует в общении с окружающими манипуляции, критику, агрессию, эмоциональное давление в том числе для достижения своих целей.
"Если отвечать коротко - нет, уволить за токсичность как таковую напрямую нельзя. Такой формулировки нет в Трудовом кодексе РФ, она не может фигурировать в приказе об увольнении", - пояснила эксперт.
Она уточнила, что токсичное поведение сотрудника может стать основанием для увольнения, если оно выражается в конкретных нарушениях, предусмотренных законодательством.
По ее словам, к таким нарушениям относятся прогул - отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд без уважительной причины, а также появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В подобных случаях работодатель вправе расторгнуть трудовой договор без предварительных замечаний.
Рогалева подчеркнула, что увольнение требует строгого соблюдения процедуры и документального подтверждения нарушений.
"Если работодатель просто скажет сотруднику "ты уволен за токсичность", суд почти гарантированно восстановит его на работе и обяжет выплатить средний заработок за время вынужденного прогула", - заключила эксперт.