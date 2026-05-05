Россиянка обыграла украинку в первом круге теннисного турнира в Риме - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
19:35 05.05.2026 (обновлено: 21:28 05.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анастасия Захарова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • В первом круге Захарова обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6).
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 7,2 млн евро.
В стартовом матче 81-я ракетка мира обыграла украинку Даяну Ястремскую (52-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6). В третьем сете на тай-брейке россиянка отыграла пять матчболов при счете 1:6. Продолжительность матча составила 3 часа 3 минуты.
Во втором раунде представительница России встретится с Линдой Носковой (13) из Чехии.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Internazionali BNL d'Italia
05 мая 2026 • начало в 16:25
Завершен
Анастасия Захарова
2 : 14:67:57:6
Даяна Ястремская
