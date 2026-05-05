Соболенко заявила о готовности объявить бойкот из-за призовых в теннисе

Краткий пересказ от РИА ИИ Арина Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов теннисных турниров увеличить долю призовых для теннисисток.

Соболенко выразила мнение, что некоторые аспекты распределения призовых действительно несправедливы по отношению к игрокам.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов теннисных турниров увеличить долю призовых для теннисисток.

"Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, я чувствую, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я определенно заслуживаю большей оплаты в процентах от призовых. Очень надеюсь, что в результате всех этих переговоров мы в какой-то момент придем к решению, которое устроит всех. В какой-то момент мы объявим бойкот. Мне кажется, это будет единственный способ бороться за наши права. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти", - сказала Соболенко на пресс-конференции на турнире категории WTA 1000 в Риме

"Мне кажется, что в наше время мы, девушки, можем легко объединиться и добиться этого, потому что, на мой взгляд, некоторые аспекты действительно несправедливы по отношению к игрокам", - добавила белоруска.

Ранее двадцать ведущих мировых теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира. В апреле организаторы "Ролан Гаррос" объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 млн, финалисты - 1,4 млн.