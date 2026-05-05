"Давай возьмем того": Ташуев предостерег ЦСКА от шараханий в выборе тренера

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА при выборе нового главного тренера должно четко понимать, специалиста с какой концепцией и стилистикой игры хочет видеть в команде, заявил РИА Новости возглавляющий красноярский "Енисей" Сергей Ташуев.
Занимающий шестое место в чемпионате страны ЦСКА в понедельник сообщил об отставке швейцарца Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
"Это сложный вопрос, не мне судить, какой тренер нужен ЦСКА. Есть руководство клуба, которое понимает, что оно хочет видеть. Главное, чтобы было понимание концептуальных вещей и стилистики, того, что руководство клуба хочет на самом деле. А многие клубы сейчас ведь шарахаются: давай возьмем того, давай возьмем другого, кто-то позвонил, кто-то сказал, он там-то работал. Это немного несистемно. Подбор тренера – это прерогатива концептуальных вещей", - сказал Ташуев.
"Я много работал на юге, в Нальчике в "Спартаке", в "Анжи" и "Ахмате". И в этих командах стилистика одна – это атака, острая игра и яркий футбол. Потому что у команд есть свои болельщики, это юг и Кавказ, они эмоциональны и им этого хочется. И поэтому стиль должен быть таким, там прагматичный стиль не проходит, его просто не примут. Когда я в Махачкале работал в Первой лиге, то на наши матчи ходило по 18 тысяч. И люди говорили: "Недавно мы любовались звездами, сейчас мы любуемся игрой". И мне было очень приятно", - добавил собеседник агентства.
