"Давай возьмем того": Ташуев предостерег ЦСКА от шараханий в выборе тренера - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
15:06 05.05.2026 (обновлено: 15:32 05.05.2026)
"Давай возьмем того": Ташуев предостерег ЦСКА от шараханий в выборе тренера

Ташуев: руководство ЦСКА должно понимать, тренер с каким стилем игры нужен клубу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Ташуев заявил, что руководство ЦСКА должно четко понимать, какого специалиста по стилю игры хочет видеть в команде.
  • Фабио Челестини ушел из ЦСКА, и исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
  • Ташуев подчеркнул важность концептуального подхода к подбору тренера и отметил, что многие клубы действуют несистемно при выборе тренеров.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА при выборе нового главного тренера должно четко понимать, специалиста с какой концепцией и стилистикой игры хочет видеть в команде, заявил РИА Новости возглавляющий красноярский "Енисей" Сергей Ташуев.
Занимающий шестое место в чемпионате страны ЦСКА в понедельник сообщил об отставке швейцарца Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
"Это сложный вопрос, не мне судить, какой тренер нужен ЦСКА. Есть руководство клуба, которое понимает, что оно хочет видеть. Главное, чтобы было понимание концептуальных вещей и стилистики, того, что руководство клуба хочет на самом деле. А многие клубы сейчас ведь шарахаются: давай возьмем того, давай возьмем другого, кто-то позвонил, кто-то сказал, он там-то работал. Это немного несистемно. Подбор тренера – это прерогатива концептуальных вещей", - сказал Ташуев.
"Я много работал на юге, в Нальчике в "Спартаке", в "Анжи" и "Ахмате". И в этих командах стилистика одна – это атака, острая игра и яркий футбол. Потому что у команд есть свои болельщики, это юг и Кавказ, они эмоциональны и им этого хочется. И поэтому стиль должен быть таким, там прагматичный стиль не проходит, его просто не примут. Когда я в Махачкале работал в Первой лиге, то на наши матчи ходило по 18 тысяч. И люди говорили: "Недавно мы любовались звездами, сейчас мы любуемся игрой". И мне было очень приятно", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортСергей ТашуевФабио ЧелестиниПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
