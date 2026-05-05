Японский депутат раскрыл содержание послания России от премьер-министра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Японский депутат Мунэо Судзуки находится с визитом в России 3–5 мая.
- Он привез в Москву устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
- По словам депутата, послание касается важности двусторонних отношений и темы Украины.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки заявил РИА Новости, что устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, привезенное им в Москву, касается важности двусторонних отношений и темы Украины.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находится с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.