Японский депутат раскрыл содержание послания России от премьер-министра
10:18 05.05.2026
Японский депутат раскрыл содержание послания России от премьер-министра

Судзуки: послание премьера Японии касается важности двусторонних отношений

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки находится с визитом в России 3–5 мая.
  • Он привез в Москву устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити.
  • По словам депутата, послание касается важности двусторонних отношений и темы Украины.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки заявил РИА Новости, что устное послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити, привезенное им в Москву, касается важности двусторонних отношений и темы Украины.
"Премьер-министр Такаити полностью осознает важность российско-японских отношений. А также хочет установления мира на Украине. Вот это она сказала, что хочет, чтобы я передал", - сказал депутат, отвечая на вопрос о содержании послания.
Депутат верхней палаты Японии от правящей Либерально-демократической партии Судзуки Мунэо, влиятельный политик Японии с более чем 40-летним стажем, находится с визитом в России 3-5 мая. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией.
