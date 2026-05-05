Священник рассказал, за кого можно молиться 9 мая

Но, добавил клирик, 9 мая люди также могут помолиться и о павших в других конфликтах.

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В храмах Русской православной церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов – усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.

"Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой отечественной войны, и гражданских – жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе тех, кто воюет сейчас", - сказал отец Артемий.

Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов "за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Также во время литургии произносят прошения "о вождех и воинах...", а после – совершают благодарственный молебен Господу за дарование победы в Великой Отечественной войне.