02:54 05.05.2026
Священник рассказал, за кого можно молиться 9 мая

Иерей Цех: 9 мая молятся о погибших в Отечественной войне и в других конфликтах

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В храмах Русской православной церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов – усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.
"Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой отечественной войны, и гражданских – жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе тех, кто воюет сейчас", - сказал отец Артемий.
Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов "за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Также во время литургии произносят прошения "о вождех и воинах...", а после – совершают благодарственный молебен Господу за дарование победы в Великой Отечественной войне.
"Духовенство нашего храма ездит по соседним деревням, совершает панихиды у обелисков погибшим в Великой Отечественной войне. И, конечно, мы ежедневно, не только 9 мая, молимся о воинах СВО. Также наши священники духовно окормляют филиал госпиталя МО им. Бурденко. А еще при храме есть патриотическое движение "Ника": вяжем антидроновые сети, шьем тактические носилки, собираем гумпомощь и отправляем на фронт. Каждый может принять участие в этой работе", - заключил собеседник агентства.
