ВСУ потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили более 315 военнослужащих ВСУ, шесть боевых бронированных машин и восемь автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ.