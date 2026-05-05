ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шийковка, Дружелюбовка, Новый Мир и Чернещина в Харьковской области, Татьяновка, Святогорск, Пришиб и Сидорово в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.