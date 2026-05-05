Сургутский район занял 2-е место по реализации инициативных проектов в Югре

СУРГУТ, 5 мая – РИА Новости. Сургутский район занял второе место по реализации инициативных проектов в Югре, набрав 60 баллов, и получил 13 миллионов рублей на поддержку новых идей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"По итогам регионального мониторинга за 2025 год муниципалитет занял второе место среди районов Югры, набрав 60 баллов. Результат выше, чем у большинства других районов и даже городов округа. Оценивались: полнота нормативной базы, освещение темы в медиа, количество проектов, которые предлагают граждане", - написал Трубецкой в своем канале на платформе "Макс".

Трубецкой отметил, что муниципалитет соответствует всем критериям и имеет преимущество в виде онлайн-платформы, которая позволяет активистам подавать заявки дистанционно. За второе призовое место муниципалитет получил 13 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на реализацию новых идей старшеклассников.