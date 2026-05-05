Рейтинг@Mail.ru
Украина воюет, одалживая силы НАТО, заявил японский депутат - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 05.05.2026 (обновлено: 17:11 05.05.2026)
Украина воюет, одалживая силы НАТО, заявил японский депутат

Судзуки: Украина не может воевать самостоятельно, она одалживает силы НАТО

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Украина не может воевать самостоятельно и одалживает силы НАТО.
  • Он добавил, что Украине следует перейти к диалогу для защиты своего народа.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России, заявил журналистам, что Украина не может воевать самостоятельно, а воюет, одалживая силы НАТО.
"Россия хочет прекращения военных действий. Украина включила страны Европы - Британию, Францию, Германию. Уже и Америка посредничает для движения к миру, и (президент РФ Владимир) Путин тоже сказал о перемирии, но несмотря на это Украина посылает дроны и устраивает провокации. Ничего хорошего в этом нет. Если б Украина еще могла сражаться своими силами, а она не может воевать своими силами. Она воюет, одалживая силы у НАТО. Поэтому я считаю, что если (Украина) хочет защитить свой народ, надо переходить к диалогу", - сказал Судзуки.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Японский депутат раскрыл содержание послания России от премьер-министра
Вчера, 10:18
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаМунэо СудзукиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала