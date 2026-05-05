Краткий пересказ от РИА ИИ
- Японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Украина не может воевать самостоятельно и одалживает силы НАТО.
- Он добавил, что Украине следует перейти к диалогу для защиты своего народа.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России, заявил журналистам, что Украина не может воевать самостоятельно, а воюет, одалживая силы НАТО.
"Россия хочет прекращения военных действий. Украина включила страны Европы - Британию, Францию, Германию. Уже и Америка посредничает для движения к миру, и (президент РФ Владимир) Путин тоже сказал о перемирии, но несмотря на это Украина посылает дроны и устраивает провокации. Ничего хорошего в этом нет. Если б Украина еще могла сражаться своими силами, а она не может воевать своими силами. Она воюет, одалживая силы у НАТО. Поэтому я считаю, что если (Украина) хочет защитить свой народ, надо переходить к диалогу", - сказал Судзуки.