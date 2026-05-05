"Близок момент". Стубб сделал необычное заявление о Путине

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Переговоры Европы с президентом России Владимиром Путиным зависят от позиции США по Украине, заявил глава Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.



"Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы, или нет. Если ответом будет то, что это необязательно так, тогда, вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным", — добавил Стубб.