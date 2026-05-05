"Близок момент". Стубб сделал необычное заявление о Путине - РИА Новости, 05.05.2026
10:50 05.05.2026 (обновлено: 18:24 05.05.2026)
"Близок момент". Стубб сделал необычное заявление о Путине

  • Глава Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры Европы с президентом России Владимиром Путиным зависят от позиции США по Украине.
  • Он считает, что если политика США в отношении России или Украины не отвечает интересам Европы, то европейским лидерам стоит скоординированно пообщаться с Путиным.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Переговоры Европы с президентом России Владимиром Путиным зависят от позиции США по Украине, заявил глава Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

"Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы, или нет. Если ответом будет то, что это необязательно так, тогда, вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным", — добавил Стубб.
По его словам, рассмотрение этого вопроса длится уже два года.
В конце марта президент Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
