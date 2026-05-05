Джабаров: США не удастся преодолеть конфликт на Ближнем Востоке без России - РИА Новости, 05.05.2026
15:11 05.05.2026
Джабаров: без России США не преодолеет конфликт на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Владимир Джабаров считает, что США не удастся преодолеть конфликт на Ближнем Востоке без участия России.
  • По его мнению, Иран сможет найти альтернативные пути поставок своих энергоносителей, даже если США заблокируют его с Ормузского пролива.
  • Сенатор полагает, что у Израиля и США ненадолго хватит ресурсов для конфликта с Ираном, так как США необходимо пополнять свои арсеналы.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. США не удастся преодолеть конфликт на Ближнем Востоке без участия России, имеющей хорошие отношения и с Ираном, и со странами Персидского залива, считает сенатор Владимир Джабаров.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе. По его словам, речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана.
"Без участия России, имеющей хорошие отношения и с Ираном, и со странами Залива, войну на Ближнем Востоке преодолеть не удастся. Убежден в этом. А время для дипломатического разрешения ситуации на Ближнем Востоке, считаю, уже настало", - сказал политик в интервью "Парламентской газете".
По мнению Джабарова, "американцы в одиночку не справятся с этим конфликтом".
"Даже если теоретически США заблокируют Иран с Ормузского пролива, там найдут, имея выход к Каспийскому морю, другие пути поставок своих энергоносителей — в тот же Китай через Казахстан, через Россию. И все равно Иран выживет, в республике привыкли к лишениям, к бомбардировкам, к ударам. Иранцы выдержат все — западные страны так не смогут", - отметил он.
Парламентарий также считает, что у Израиля и США "ненадолго" хватит ресурсов для конфликта с Ираном.
"Точные временные сроки не назову, но мы же понимаем, что все вооружение, которое поступало в Израиль, в основном поставляли американцы. Между тем США самим сейчас надо пополнять опустевшие арсеналы, они много из того, что у них было на складах, израсходовали в Иране", - отметил сенатор.
Работать 24 на 7 на "оборонку" американцы не будут, заключил политик.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
