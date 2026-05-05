Главы минфинов США и Британии поссорились из-за войны с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2026
14:52 05.05.2026
Главы минфинов США и Британии поссорились из-за войны с Ираном, пишут СМИ

FT: Министры финансов США и Британии поссорились из-за операции в Иране

Флаги Великобритании и США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов США Скотт Бессент обменялся резкими замечаниями со своей британской коллегой Рэйчел Ривз из-за ее критики военной операции Штатов против Ирана.
  • Ривз усомнилась в том, что цели войны с Ираном ясны, и выразила сомнения в том, что мир стал безопаснее после начала конфликта.
  • Бессент настаивал на том, что мир стал безопаснее благодаря американо-израильским действиям против Ирана, и упомянул о возможности ядерного нападения Тегерана на Лондон.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент обменялся резкими замечаниям со своей британской коллегой Рэйчел Ривз из-за ее откровенной критики военной операции Штатов против Ирана, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В середине апреля, находясь на заседании МВФ в Вашингтоне, глава британского минфина дала интервью CNBC. Она заявила, что цели войны с Ираном "никогда не были ясны", и усомнилась, что "сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад". Эти слова вызвали негативную реакцию Бессента.
По словам источников, когда пара встретилась позже в тот же день, министр финансов США "отчитал Ривз" за эти заявления. Бессент настаивал на том, что мир стал безопаснее благодаря американо-израильским действиям против Ирана и упомянул о возможности ядерного нападения Тегерана на Лондон.
Ривз резко ответила Бессенту, заявив, что она не работает на него и ей не понравилось, как он с ней разговаривал, отмечает издание. Она также повторила свой аргумент о том, что конфликт с Ираном не имеет четких целей и не обязательно делает мир безопаснее.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
