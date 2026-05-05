Заправщик ВВС США подал сигнал о нештатной ситуации над Персидским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом.
- Самолет около двух часов кружил над Персидским заливом, после чего подал сигнал 7700 и направился в сторону Катара.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал о нештатной ситуации на борту над Персидским заливом, свидетельствую полетные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Борт вылетел из Абу-Даби и около двух часов кружил над Персидским заливом, после чего подал сигнал 7700 и направился в сторону Катара.
Этот код используется для информирования наземных служб об аварийной ситуации, такой как отказ двигателя, разгерметизация салона или проблемы со здоровьем у кого-то на борту.
Согласно доступным данным, он начал снижение, но где-то за 60-70 километров от Дохи данные о его местоположении обрываются. Это может быть связано с тем, что на определенной высоте самолеты с выключенными транспондерами выходят из зоны действия наземных радаров.