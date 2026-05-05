СМИ: США ударили по двум гражданским катерам, шедшим с грузами в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США нанесли удары по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран, передает Tasnim со ссылкой на военный источник в ИРИ.
"(В результате расследования. — Прим. ред.) было установлено, что американские вооруженные силы атаковали два небольших судна с гражданскими грузами, следовавших из Эль-Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана," — говорится в материале.
По данным источника, погибли пять пассажиров. При этом Вашингтон описал случившееся как успешную операцию якобы против иранских военных катеров. Ранее IRIB сообщала, что заявление о потоплении нескольких маломерных судов не соответствует действительности.
В воскресенье глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные в Ормузском проливе корабли, поэтому он объявил о начале операции "Свобода". По данным Axios, американский флот будет находиться "в непосредственной близости" от коммерческих судов на случай "атак" со стороны иранских военных. Также Штаты намерены предоставлять морякам информацию о безопасных маршрутах прохода.
Глава комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента ИРИ Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство в режим судоходства через пролив станет нарушением перемирия.
