Вслед за ранее обещанным выводом из Европы пяти тысяч американских военных — из числа расквартированных в Германии — Вашингтон отказался от размещения в ФРГ ракет Tomahawk. Это подтвердил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Европейские СМИ и политики в панике: гипс снимают, клиент уезжает, "цветущий сад" беззащитен перед российским вторжением. В чем-то они правы — сворачивание американского военного присутствия в Европе в самом деле приближает войну. Только в другом смысле.

Большая война в Европе объективно выгодна США, но Штаты не могли себе ее позволить, пока блок НАТО был работающим военным союзом, а американские солдаты физически находились на другой стороне Атлантики. Чем меньше американцы будут вовлечены в военные дела Европы, тем меньше у них будет причин сдерживать хищнические порывы европейских союзников.

Вспомним прошлогодний скандал, когда выяснилось, что администрация Байдена осенью 2022 года не позволила Киеву воспрепятствовать отходу российских войск на левый берег Днепра. Зеленский и наиболее дружественные ему европейцы очень хотели себе красивую "перемогу", но из Белого дома вдруг прилетела "зрада". Потому что военные и политические советники в Вашингтоне сочли вероятным применение в таком случае Россией ядерного оружия. А президент Байден на этот сценарий пойти не мог.

Спрашивается, почему? Что, Байдену были так важны судьбы деревенского дурачка Зеленского и чиновников Еврокомиссии, которые думают плакатными лозунгами, а не мозгами? Или он вообще агент Путина? Нет, дело всего лишь в том, что Байдену были в самом деле важны Европа вообще и Украина в особенности. Он ценил и берег блок НАТО, а американская военная машина влезла в украинский конфликт по самое не балуйся — если бы дошло до ядерной войны с Россией, США вынуждены были бы в ней участвовать.

А какой резон любому американскому президенту сдерживать военные сценарии в Европе, если НАТО осталась бы только на бумаге или была бы вообще распущена, а граждан США в виде десятков тысяч военных на континенте больше нет? Америке от этого только выгода. Ровно та же, какая была от двух мировых войн.

Бегство за океан капиталов, накапливавшихся в швейцарских и французских банках столетиями. Банкротство европейских конкурентов со скупкой по дешевке и эвакуацией в США производств — в том числе всемирно известных брендов. Миллионы рабочих рук и мозгов, вливающихся в американскую экономику: не нищих, неграмотных и не желающих работать выходцев из ближневосточных трущоб, а богатых, трудолюбивых, высококвалифицированных специалистов — немцев и скандинавов. Наконец, взаимное ослабление Евросоюза и России.

Уход США из Старого Света — это уход взрослого, который отказался нянчиться с инфантилами и решил поступить с ними жестоко, по-взрослому. То есть предоставить им жить так, как хотят. Соединенные Штаты, как бы к ним ни относиться, — это суверенная ядерная сверхдержава, которая привыкла самостоятельно принимать решения и определять свою судьбу и за счет этого сохранила основы стратегического мышления. Европейцы за 80 лет пребывания под американской гегемонией эти основы утратили. Им надо объяснять, что нельзя совать пальцы в розетку. Сами они последствия не просчитывают.

Сегодня европейцы ничтоже сумняшеся готовят войну с Россией — в том числе потому, что не отдают себе отчета в том, что такое война с ядерной сверхдержавой. Форсированный уход США нарушает их планы — сохранить американский зонтик безопасности на время подготовки, а в идеале затянуть американцев в военный конфликт на своей стороне. Но они от этих планов все равно не откажутся. Европейские элиты убеждены, что вместе они безоговорочно превосходят русских во всем, кроме ядерного оружия, а его Россия никогда не применит.