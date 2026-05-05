Минцифры согласовывает оперативное открытие в Москве белого списка сайтов
11:56 05.05.2026 (обновлено: 12:28 05.05.2026)
Минцифры согласовывает оперативное открытие в Москве белого списка сайтов

Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры согласовывает с правоохранительными органами оперативное открытие в Москве белого списка сайтов.
  • Ведомство сообщит, когда он будет доступен, после получения разрешений.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минцифры согласовывает оперативное открытие в Москве белого списка сайтов, заявили в ведомстве.
«
"Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами возможность оперативного открытия в Москве белого списка сайтов для доступа к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности", — рассказали в министерстве.
Ведомство добавило, что сразу сообщит об открытии доступа после получения разрешений.
Утром во вторник в разных районах столицы начались перебои в работе мобильного интернета, часть москвичей столкнулась с проблемами при отправке СМС и вызове такси. Один из сервисов заявил, что не все водители могут выйти на линию или принять заказ.
Крупные операторы связи ранее предупреждали о возможных ограничениях в Москве с 5 по 9 мая. В МТС уточнили, что ситуация затронет и жителей Подмосковья.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что эти меры обусловлены вопросами безопасности.
