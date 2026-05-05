Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
18:29 05.05.2026 (обновлено: 18:30 05.05.2026)

Спецоперация, 5 мая: ВС России нанесли удар возмездия по Украине

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками, поражены объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, которые использовались в интересах ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.
Группировки войск "Север", "Запад", "Южная", "Центр", "Восток" и "Днепр улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям противника, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки превысили 1210 военнослужащих.
Также Киев потерял 16 боевых бронированных машин, пять артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Российские средства ПВО сбили шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 601 беспилотник самолетного типа, девять управляемых авиационных бомб, два снаряда РСЗО HIMARS.
Также ведомство в течение дня сообщило о поражении радиолокационных станций "Пеликан" в Харьковской области "Дунай" и "Терек" в Николаевской области. Расчеты ударных дронов отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" достали эти РЛС в глубоком тылу противника.
Кроме того, это же подразделение уничтожило зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства.

В понедельник российское военное ведомство заявило, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ президента страны Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы.
Как отметили в Минобороны, Россия рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру и также объявит перемирие. Вместе с тем, в ведомстве обратили внимание на "сделанное главой киевского режима" заявление, в котором "содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая".
ВС РФ будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
В заявлении также говорится, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
Население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств, как отметили в оборонном ведомстве, предупреждены о необходимости своевременно покинуть город.
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.
ВСУ атаковали Чувашию

Утром во вторник Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами были сбиты 289 украинских дронов. В течение дня сообщалось ещё о 131 сбитом дроне.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ночью ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром были зафиксированы повторные удары. В СК РФ сообщили РИА новости, что будут расследовать эту атаку ВСУ, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.
Позднее Николаев уточнил, что в результате атак погибли два человека, пострадали 32. Всего повреждены 28 многоквартирных домов.
Глава города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Пухов сообщил об атаке со стороны ВСУ, основной целью была администрация, по ее зданию было зафиксировано несколько попаданий. По предварительной информации Пухова, обошлось без пострадавших.
Два предприятия были повреждены в Белгороде в результате ударов украинских дронов во вторник утром, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, за сутки из-за атак ВСУ разрушения зафиксированы в 34 населенных пунктах восьми муниципалитетов области. Один мирный житель погиб, 12 получили ранения различной степени тяжести.

Украина теряет территории, заявил президент США Дональд Трамп в интервью консервативному телеканалу Salem News. Он также назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом.
Сейчас же, по словам Трампа, Украина в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое США продают НАТО на деньги европейцев. Кроме того, американский лидер назвал Владимира Зеленского "хитрецом" и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что семь тысяч колумбийских наемников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти".
Украинские СМИ во вторник сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Чернигове, Черкассах и подконтрольном ВСУ Запорожье.
Глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил, что около 3,5 тысяч потребителей в регионе остались без газоснабжения на фоне повреждения промышленного предприятия.
Немецкие зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны IRIS-T прикрывают для ВСУ прибрежную часть Николаева, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, таких ЗРК в Николаеве находится около 10.
