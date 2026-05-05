Расчет БПЛА "Севера" уничтожил станцию РЭБ ВСУ на Сумском направлении

КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Российские военные обнаружили и с помощью FPV-дрона уничтожили на Сумском направлении замаскированную в лесу станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба" ВСУ, предназначенную для глушения систем наведения, сообщил РИА Новости командир батальона БПЛА группировки войск Север с позывным "Велес".