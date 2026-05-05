Расчет БПЛА "Севера" уничтожил станцию РЭБ ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные обнаружили замаскированную в лесу станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ на Сумском направлении.
- Станция РЭБ была уничтожена с помощью FPV-дрона.
- Уничтожение подобных станций РЭБ противника позволяет расширять возможности работы российских БПЛА в Сумской области.
КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Российские военные обнаружили и с помощью FPV-дрона уничтожили на Сумском направлении замаскированную в лесу станцию радиоэлектронной борьбы "Дамба" ВСУ, предназначенную для глушения систем наведения, сообщил РИА Новости командир батальона БПЛА группировки войск Север с позывным "Велес".
"Станция РЭБ (ВСУ - ред.) была обнаружена в ходе разведывательного вылета расчетом БПЛА Supercam. Координаты незамедлительно передали на пункт управления БПЛА и на цель был назначен FPV-дрон с осколочно-фугасной частью", - рассказал "Велес".
По словам военнослужащего, цель была уничтожена.
"Радиолокационная станция "Дамба" предназначена для глушения систем наведения. Уничтожение подобных станций РЭБ противника позволяет расширять возможности работы наших БПЛА в Сумской области", - уточнил он.