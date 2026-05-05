БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" за неделю уничтожили порядка 20 огневых позиций и опорных пунктов ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным "Оскол".
"Расчеты реактивных и ствольных артиллерийских систем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" нанесли огневое воздействие и уничтожили более 20 подготовленных позиций и опорных пунктов противника в Харьковской области за неделю", - рассказал "Оскол".
Он отметил, что решение об ударе принимается только после обнаружения и дополнительной разведки целей с использованием беспилотников подразделений войск беспилотных систем. После выполнения задач артиллеристы маскируют позиции и орудия, в том числе применяя материалы, снижающие тепловую сигнатуру, не позволяя ВСУ обнаружить, откуда был нанесен удар.