Рейтинг@Mail.ru
"Север" уничтожил десять пунктов хранения ГСМ ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 05.05.2026 (обновлено: 07:22 05.05.2026)
"Север" уничтожил десять пунктов хранения ГСМ ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили пункты хранения ГСМ ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала мая уничтожили более десяти полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтоженные пункты хранения содержали горюче-смазочные материалы, боеприпасы и провиант.
  • Маршруты доставки и точки выгрузки находятся под постоянным контролем, уничтожение средств доставки ВСУ ведется круглосуточно.
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более десяти полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным "Карта".
"Более 10 пунктов хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и провианта было уничтожено силами операторов беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в Харьковской области с начала мая", - сказал "Карта".
Он отметил, что маршруты доставки и точки выгрузки находятся под постоянным контролем, а уничтожение средств доставки ВСУ ведется круглосуточно. Собеседник агентства добавил, что украинские военные используют как автомобильную технику, так и роботизированные комплексы. При обнаружении транспорт поражается в движении либо отслеживается до места выгрузки.
После выявления пунктов хранения, уточнил офицер, координаты передаются на командный пункт, затем расчетам ударных FPV-дронов и коптерам со сбрасываемыми осколочно-фугасными боевыми частями, которые наносят огневое поражение.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Бойцы ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении
Вчера, 07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала