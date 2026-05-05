"Север" уничтожил десять пунктов хранения ГСМ ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более десяти полевых пунктов хранения ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным "Карта".
"Более 10 пунктов хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и провианта было уничтожено силами операторов беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в Харьковской области с начала мая", - сказал "Карта".
Он отметил, что маршруты доставки и точки выгрузки находятся под постоянным контролем, а уничтожение средств доставки ВСУ ведется круглосуточно. Собеседник агентства добавил, что украинские военные используют как автомобильную технику, так и роботизированные комплексы. При обнаружении транспорт поражается в движении либо отслеживается до места выгрузки.
После выявления пунктов хранения, уточнил офицер, координаты передаются на командный пункт, затем расчетам ударных FPV-дронов и коптерам со сбрасываемыми осколочно-фугасными боевыми частями, которые наносят огневое поражение.