Бойцы ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении.

КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" с помощью крылатых дронов "Молния-2" поразили в Сумской области два укрепления ВСУ, в том числе пункт управления беспилотниками, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Кредо".