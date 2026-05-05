ВС России сорвали ротацию и подвоз боекомплекта ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» сорвали подвоз боеприпасов и ротацию личного состава ВСУ на Сумском направлении.

Были уничтожены два гусеничных бронетранспортера и бронеавтомобиль ВСУ.

Потери противника в технике и личном составе привели к нарушению логистики на этом направлении.

КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили на Сумском направлении два гусеничных бронетранспортера и бронеавтомобиль ВСУ, сорвав подвоз боеприпасов и ротацию личного состава противника, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Стрелок".

"Наши разведывательные БПЛА вскрыли движение вражеской колонны по тыловым маршрутам. Цели были распределены: сначала отработали по бронеавтомобилю - он шел под загрузку БК (боекомплекта - ред.). Затем, после смены позиций, расчеты FPV-дронов поразили два гусеничных БТР, которые подвозили живую силу к линии боевого соприкосновения", - рассказал "Стрелок".

По словам военнослужащего, оба бронетранспортера были уничтожены, что подтвердилось задымлением и детонацией топливных баков.

"Противник понес потери в технике и личном составе, логистика нарушена на этом направлении", - рассказал боец.