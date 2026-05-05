Дроны ВС России уничтожили БПЛА "Марсианин-2" ВСУ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск уничтожили ударные дроны ВСУ "Марсианин-2", сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Расчеты БПЛА отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск успешно перехватили и уничтожили ударные беспилотники ВСУ типа Swiftbeat Hornet - "Марсианин-2", - говорится в сообщении.
Данные аппараты применяются ВСУ для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае, добавили в ведомстве.