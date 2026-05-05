Группа российских специалистов РЭБ уничтожила украинскую ДРГ - РИА Новости, 05.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 05.05.2026
Группа российских специалистов РЭБ уничтожила украинскую ДРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа радиоэлектронной борьбы российских Вооруженных Сил выследила и уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу.
  • Группу возглавлял гвардии старший лейтенант Сергей Якомаскин.
  • В ходе стрелкового боя ДРГ ВСУ была полностью уничтожена, после чего российские военнослужащие продолжили выполнение боевой задачи без потерь среди личного состава.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группа радиоэлектронной борьбы российских Вооруженных Сил в ходе одного из эпизодов спецоперации выследила и уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали о группе радиоэлектронной борьбы под командованием гвардии старшего лейтенанта Сергея Якомаскина. Бойцы разворачивали пост радиоэлектронной борьбы и посты воздушного наблюдения для обнаружения и уничтожения вражеских FPV-дронов, чтобы штурмовые группы ВС РФ могли безопасно продвинуться.
Якомаскин, возглавлявший группу во время ее движения на позиции, обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков. Старший лейтенант, грамотно используя рельеф местности и естественные укрытия, рассредоточил подчиненных так, чтобы они скрытно распределились на местности.
"Дождавшись, пока группа противника окажется в зоне поражения, Сергей отдал приказ на её уничтожение. В ходе стрелкового боя ДРГ ВСУ была полностью уничтожена, после чего российские военнослужащие продолжили выполнение боевой задачи", - говорится в сообщении.
В заданной точке российская группа развернула посты воздушного наблюдения и пост радиоэлектронной борьбы, после чего вернулась в исходный район без потерь среди личного состава.
