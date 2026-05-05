Группа российских специалистов РЭБ уничтожила украинскую ДРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группа радиоэлектронной борьбы российских Вооруженных Сил в ходе одного из эпизодов спецоперации выследила и уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали о группе радиоэлектронной борьбы под командованием гвардии старшего лейтенанта Сергея Якомаскина. Бойцы разворачивали пост радиоэлектронной борьбы и посты воздушного наблюдения для обнаружения и уничтожения вражеских FPV-дронов, чтобы штурмовые группы ВС РФ могли безопасно продвинуться.

Якомаскин, возглавлявший группу во время ее движения на позиции, обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков. Старший лейтенант, грамотно используя рельеф местности и естественные укрытия, рассредоточил подчиненных так, чтобы они скрытно распределились на местности.

"Дождавшись, пока группа противника окажется в зоне поражения, Сергей отдал приказ на её уничтожение. В ходе стрелкового боя ДРГ ВСУ была полностью уничтожена, после чего российские военнослужащие продолжили выполнение боевой задачи", - говорится в сообщении.