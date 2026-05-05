12:24 05.05.2026 (обновлено: 15:58 05.05.2026)

Спектаклю театра "У Никитских ворот" исполнилось 30 лет

МОСКВА, 5 мая - пресс-служба Московского государственного театра "У Никитских ворот" под руководством Марка Розовского. Спектаклю "Песни нашего двора" в 2026 году исполнилось 30 лет, сообщает пресс-служба театра.
Режиссер Марк Розовский рассказал о том, как постановка появилась на свет в 1996 году. Он отметил, что во внутреннем дворе театра увидел ржавую пожарную лестницу, осмотрел сам двор – и понял, что это готовая декорация спектакля.
"В то время для актрисы нашего театра Маши Иткиной мой друг, писатель Асар Эппель, написал блок песен под названием "Песни нашего двора", и мы несколько раз уже сыграли этот моноспектакль. Публике он понравился, но атмосферы двора в нем не ощущалось. И вот этот спектакль и внутренний двор нашего театра как большая декорация сошлись у меня в голове", – сказал Розовский.
Он подчеркнул, что на тот момент театр "У Никитских ворот" располагался только на Старой сцене, к строительству Новой сцены едва приступили.
"И мне показалась удачной идея расширить пространство наших крошечных сцены и зрительного зала, выйти за их пределы, так сказать, во двор. Я решил попробовать", – поделился воспоминаниями мастер.
Размышляя о постановке, Розовский отметил, что "Песни нашего двора" олицетворяют не просто период истории.
"Каждая песня из спектакля, может, и не шедевр. Но сложенные вместе они дали неожиданный эффект: панораму правды, иногда и с ее греховной составляющей, которая и есть жизнь", – сказал Розовский.
Спустя 30 лет спектакль продолжает идти в театре "У Никитских ворот".
"Действие спектакля все так же разворачивается во внутреннем дворике театра, где нет сцены и декораций. И зрители так же становятся соучастниками театрального действа, посвященными в жизнь московского двора коммунальных квартиросъемщиков. И так же звучат знакомые до боли песни из пионерского детства, дворовой юности, коммунального быта", – поделился режиссер.
