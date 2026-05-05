Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" продлил контракт с Дмитриевым - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:46 05.05.2026 (обновлено: 18:55 05.05.2026)
"Спартак" продлил контракт с Дмитриевым

"Спартак" продлил контракт с защитником Дмитриевым до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгорь Дмитриев
Игорь Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игорь Дмитриев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Спартак" продлил контракт с защитником Игорем Дмитриевым.
  • Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030 года.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" продлил контракт с защитником Игорем Дмитриевым, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030 года.
"Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в "Спартаке". Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы "Спартаку"!" - заявил футболист.
Дмитриев является воспитанником петербургского "Зенита" и перешел в "Спартак" в 2024 году. Футболист дебютировал за "красно-белых" летом 2025 года и с тех пор провел 32 матча, в которых забил два мяча и отдал семь результативных передач. Также Дмитриев выступал в составе самарских "Крыльев Советов", екатеринбургского "Урала" и "Ленинградца".
Кристофер Ву - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Футболист "Спартака" Ву сравнил чемпионаты России и Франции
Вчера, 18:31
 
ФутболИгорь Дмитриев (24.07.2004)Спартак МоскваЗенитКрылья СоветовТрансферы в РПЛТрансферыРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Атлетико Мадрид
    1
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Хапоэль Т-А
    Реал Мадрид
    76
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Олимпиакос
    82
    105
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала