"Спартак" продлил контракт с Дмитриевым

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Московский "Спартак" продлил контракт с защитником Игорем Дмитриевым, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до лета 2030 года.
"Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в "Спартаке". Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим. И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы "Спартаку"!" - заявил футболист.
Дмитриев является воспитанником петербургского "Зенита" и перешел в "Спартак" в 2024 году. Футболист дебютировал за "красно-белых" летом 2025 года и с тех пор провел 32 матча, в которых забил два мяча и отдал семь результативных передач. Также Дмитриев выступал в составе самарских "Крыльев Советов", екатеринбургского "Урала" и "Ленинградца".