"Спартак" продал все билеты на матч Кубка России против ЦСКА

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Все билеты на матч финала пути регионов Кубка России по футболу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА проданы, сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
Встреча пройдет в среду в Москве на "Лукойл Арене" и начнется в 20:00 мск. Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), домашний стадион "Спартака" в сезоне-2025/26 рассчитан на 44692 зрителя. На сайте клуба указано, что общая вместимость арены составляет 45360 зрителей. По этому показателю "Лукойл Арена" занимает второе место в Москве после "Лужников".
Победитель встречи выйдет в суперфинал Кубка России по футболу, где встретится с победителем финала пути РПЛ - московским "Динамо" или "Краснодаром".