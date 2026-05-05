15:50 05.05.2026 (обновлено: 15:59 05.05.2026)
"Спартак" продал все билеты на матч Кубка России против ЦСКА

Болельщики "Спартака". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все билеты на матч финала пути регионов Кубка России по футболу между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА проданы.
  • Встреча пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 мск.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Все билеты на матч финала пути регионов Кубка России по футболу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА проданы, сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
Встреча пройдет в среду в Москве на "Лукойл Арене" и начнется в 20:00 мск. Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), домашний стадион "Спартака" в сезоне-2025/26 рассчитан на 44692 зрителя. На сайте клуба указано, что общая вместимость арены составляет 45360 зрителей. По этому показателю "Лукойл Арена" занимает второе место в Москве после "Лужников".
Кубок России по футболу
06 мая 2026 • начало в 20:00
Матч не начался
Спартак Москва
:
ЦСКА
Победитель встречи выйдет в суперфинал Кубка России по футболу, где встретится с победителем финала пути РПЛ - московским "Динамо" или "Краснодаром".
