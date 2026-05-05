Совбез рассказал об уменьшении "теневого" привлечения иностранцев на работу

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские работодатели в первом квартале 2026 года все чаще отказывались от "теневого" привлечения иностранной рабочей силы, сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности РФ.
"Работодатели все чаще отказывались от "теневого" привлечения иностранной рабочей силы. В частности, на 36,9% возросло число лиц, имеющих разрешения на работу (около 214 тысяч)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно статистическим данным, увеличилось количество иностранцев с действительными документами для осуществления трудовой деятельности в России.