В СПЧ призвали ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Детям до 14 лет необходимо ограничить посещение социальных сетей, до этого возраста они должны пользоваться интернетом только в присутствии родителей, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

По его словам, необходимо ограничить детям посещение социальных сетей, так как в этой среде они часто погружаются в "бездумное употребление контента" - многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.

"Мы все свидетели новостей о вовлечении детей в противоправные действия, вербовке украинскими спецслужбами... До определенного возраста без родительского присутствия ребенку не стоит давать полную свободу пользования интернетом. Возможно, речь о достижении 14-летнего возраста", - сказал Шлыков.

Как отметил член СПЧ, при введении рекомендованного возраста важно помнить об индивидуальных особенностях каждого ребенка. Так, один несовершеннолетний благодаря интернету может знакомиться с достижением мировой культуры и науки, смотреть полезные материалы на различных каналах и ресурсах, а другой ребенок будет искать в сети деструктивный контент.