Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ призвали ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 05.05.2026
В СПЧ призвали ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет

РИА Новости: в СПЧ призвали ограничить доступ к соцсетям детям до 14 лет

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член СПЧ Артур Шлыков предложил ограничить доступ детей до 14 лет к социальным сетям.
  • По мнению Шлыкова, до 14 лет дети должны пользоваться интернетом только в присутствии родителей, чтобы избежать бездумного потребления контента.
  • Шлыков подчеркнул, что основная роль в контроле за интернет-активностью детей отводится родителям.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Детям до 14 лет необходимо ограничить посещение социальных сетей, до этого возраста они должны пользоваться интернетом только в присутствии родителей, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил член СПЧ, председатель движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.
По его словам, необходимо ограничить детям посещение социальных сетей, так как в этой среде они часто погружаются в "бездумное употребление контента" - многочасовое изучение развлекательной или даже опасной информации, способствующей деградации.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В СПЧ призвали переосмыслить механизмы защиты россиян за рубежом
28 апреля, 16:53
"Мы все свидетели новостей о вовлечении детей в противоправные действия, вербовке украинскими спецслужбами... До определенного возраста без родительского присутствия ребенку не стоит давать полную свободу пользования интернетом. Возможно, речь о достижении 14-летнего возраста", - сказал Шлыков.
Как отметил член СПЧ, при введении рекомендованного возраста важно помнить об индивидуальных особенностях каждого ребенка. Так, один несовершеннолетний благодаря интернету может знакомиться с достижением мировой культуры и науки, смотреть полезные материалы на различных каналах и ресурсах, а другой ребенок будет искать в сети деструктивный контент.
"Исходя из этой реальности, основная роль отдается в руки самих родителей. Государство не может полностью зарегулировать все коммуникации, это не даст никакого эффекта, если внутри самих семей нет достойного образовательного и культурного уровня", - подчеркнул он.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В СПЧ прокомментировали идею запретить детям пользоваться телефоном
27 марта, 16:58
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала