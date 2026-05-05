Социологи рассказали, куда поступают выпускники православных школ

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Выпускники православных школ чаще всего поступают в вузы на технические, медицинские и гуманитарные специальности, рассказали РИА Новости в лаборатории "Социология религии" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

"Инженерное дело, технология и технические науки – выбрали выпускники 75% школ. Здравоохранение и медицинские науки – 69% . Гуманитарные науки – 64%. Образование и педагогические науки – 59%. Математические и естественные науки – 52%", – говорится в результатах опроса директоров православных школ о том, куда поступили их выпускники, предоставленных в ПСТГУ РИА Новости.

На группы "искусство и культура" и "науки об обществе", согласно опросу, поступили выпускники в 36% школ. На военные специальности – в 23%. Меньше всего православных школ – 15%, – отметили сельскохозяйственные специальности.