04:24 05.05.2026
Социологи рассказали, куда поступают выпускники православных школ

ПСТГУ: выпускники православных школ чаще идут в технические и гуманитарные вузы

  • Согласно статистике лаборатории "Социология религии" ПСТГУ, выпускники православных школ чаще всего поступают в вузы на технические, медицинские и гуманитарные специальности.
  • Сельскохозяйственные специальности выбирают 15% абитуриентов.
  • Исследование было проведено на основе опроса руководителей 160 православных школ России, что составляет 80% от их общего числа в стране.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Выпускники православных школ чаще всего поступают в вузы на технические, медицинские и гуманитарные специальности, рассказали РИА Новости в лаборатории "Социология религии" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
"Инженерное дело, технология и технические науки – выбрали выпускники 75% школ. Здравоохранение и медицинские науки – 69% . Гуманитарные науки – 64%. Образование и педагогические науки – 59%. Математические и естественные науки – 52%", – говорится в результатах опроса директоров православных школ о том, куда поступили их выпускники, предоставленных в ПСТГУ РИА Новости.
На группы "искусство и культура" и "науки об обществе", согласно опросу, поступили выпускники в 36% школ. На военные специальности – в 23%. Меньше всего православных школ – 15%, – отметили сельскохозяйственные специальности.
Данные исследования, добавили в лаборатории социологии ПСТГУ, были подготовлены на основе результатов опроса руководителей православных школ России, проведенного в сотрудничестве с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Русской православной церкви с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. В опросе приняли участие руководители 160 школ, что, по данным лаборатории, составляет 80% от всех российских православных школ. Директора опрашивались об образовательном выборе выпускников за последние 2 года. Расчёт, рассказали в вузе, производился за 2024 и 2025 годы.
