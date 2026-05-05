В KakaoTalk объяснили, как долго хранит сообщения пользователей

СЕУЛ, 5 мая - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня, после чего они автоматически удаляются, сообщили РИА Новости в компании Kakao.
В марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у KakaoTalk она выросла на 82%. В компании тогда подтвердили РИА Новости, что наблюдают резкий рост числа пользователей из РФ.
"Все сообщения KakaoTalk зашифрованы, хранятся лишь в течение 2-3 дней, необходимых для обработки данных, после чего автоматически удаляются", - сказали в компании.
Передача данных пользователей по любым запросам в этой связи не представляется возможной, добавили в компании.
"Таким образом, доступ к содержанию переписки пользователей технически и с точки зрения политики (компании - ред) невозможен", - отметил собеседник агентства.