В KakaoTalk объяснили, как долго хранит сообщения пользователей

Краткий пересказ от РИА ИИ Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2–3 дня, после чего они автоматически удаляются.

СЕУЛ, 5 мая - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хранит сообщения пользователей 2-3 дня, после чего они автоматически удаляются, сообщили РИА Новости в компании Kakao.

В марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у KakaoTalk она выросла на 82%. В компании тогда подтвердили РИА Новости, что наблюдают резкий рост числа пользователей из РФ.

"Все сообщения KakaoTalk зашифрованы, хранятся лишь в течение 2-3 дней, необходимых для обработки данных, после чего автоматически удаляются", - сказали в компании.

Передача данных пользователей по любым запросам в этой связи не представляется возможной, добавили в компании.