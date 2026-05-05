Китаец У Ицзэ впервые стал чемпионом мира по снукеру

Краткий пересказ от РИА ИИ Китаец У Ицзэ одержал победу над англичанином Шоном Мерфи и впервые стал чемпионом мира по снукеру.

Финальный матч проходил в течение двух дней и завершился победой китайского снукериста со счетом 18:17.

У Ицзэ стал вторым чемпионом мира по снукеру из Азии после соотечественника Чжао Синьтуна.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Китаец У Ицзэ одержал победу над англичанином Шоном Мёрфи и впервые в карьере стал победителем чемпионата мира по снукеру, завершившегося в британском Шеффилде.

Финальный матч проходил в течение двух дней и завершился победой китайского снукериста со счетом 18-17. После первого дня У Ицзэ вел 10-7.

У Ицзэ 22 года. Он стал вторым чемпионом мира по снукеру из Азии после соотечественника Чжао Синьтуна, который выиграл чемпионат мира в прошлом году.

Мёрфи 43 года, он является чемпионом мира 2005 года. Англичанин проиграл свой четвертый финал чемпионата мира в карьере.