Китаец У Ицзэ впервые стал чемпионом мира по снукеру - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
01:58 05.05.2026
Китаец У Ицзэ впервые стал чемпионом мира по снукеру

© Фото : Социальные сети
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китаец У Ицзэ одержал победу над англичанином Шоном Мерфи и впервые стал чемпионом мира по снукеру.
  • Финальный матч проходил в течение двух дней и завершился победой китайского снукериста со счетом 18:17.
  • У Ицзэ стал вторым чемпионом мира по снукеру из Азии после соотечественника Чжао Синьтуна.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Китаец У Ицзэ одержал победу над англичанином Шоном Мёрфи и впервые в карьере стал победителем чемпионата мира по снукеру, завершившегося в британском Шеффилде.
Финальный матч проходил в течение двух дней и завершился победой китайского снукериста со счетом 18-17. После первого дня У Ицзэ вел 10-7.
У Ицзэ 22 года. Он стал вторым чемпионом мира по снукеру из Азии после соотечественника Чжао Синьтуна, который выиграл чемпионат мира в прошлом году.
Мёрфи 43 года, он является чемпионом мира 2005 года. Англичанин проиграл свой четвертый финал чемпионата мира в карьере.
Чемпионат мира проходил в Шеффилде с 18 апреля по 4 мая. Призовой фонд турнира - 2,395 млн фунтов стерлингов, из которых победитель получил 500 тысяч фунтов.
