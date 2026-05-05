Китаец У Ицзэ впервые стал чемпионом мира по снукеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китаец У Ицзэ одержал победу над англичанином Шоном Мерфи и впервые стал чемпионом мира по снукеру.
- Финальный матч проходил в течение двух дней и завершился победой китайского снукериста со счетом 18:17.
- У Ицзэ стал вторым чемпионом мира по снукеру из Азии после соотечественника Чжао Синьтуна.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Китаец У Ицзэ одержал победу над англичанином Шоном Мёрфи и впервые в карьере стал победителем чемпионата мира по снукеру, завершившегося в британском Шеффилде.
Финальный матч проходил в течение двух дней и завершился победой китайского снукериста со счетом 18-17. После первого дня У Ицзэ вел 10-7.
У Ицзэ 22 года. Он стал вторым чемпионом мира по снукеру из Азии после соотечественника Чжао Синьтуна, который выиграл чемпионат мира в прошлом году.
Мёрфи 43 года, он является чемпионом мира 2005 года. Англичанин проиграл свой четвертый финал чемпионата мира в карьере.
Чемпионат мира проходил в Шеффилде с 18 апреля по 4 мая. Призовой фонд турнира - 2,395 млн фунтов стерлингов, из которых победитель получил 500 тысяч фунтов.
5 мая 2025, 22:59