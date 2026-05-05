Секретная служба изучит, хотел ли раненый у Белого дома напасть на Вэнса

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Заместитель директора Секретной службы США Мэтью Куинн заявил, что правоохранительные органы проверят, планировал ли раненый в непосредственной близости от Белого дома человек нападение на кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"Отмечу, что незадолго до стрельбы через этот район проследовал кортеж вице-президента", - сказал Куинн журналистам.

При этом представитель секретной службы признал, что четких признаков того, что подозреваемый собирался напасть на кортеж Вэнса, пока нет.

"Но мы докопаемся до сути дела", - сказал Куинн, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также отметил, что раненый человек вызвал подозрение агентов секретной службы после того, как они заметили очертание огнестрельного оружия под его одеждой.

Ранее Секретная служба сообщила, что сотрудники правоохранительных органов ранили человека в ходе инцидента со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома, в результате чего на территории резиденции президента США Дональда Трампа был введен режим усиленной безопасности.