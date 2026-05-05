01:42 05.05.2026
Секретная служба изучит, хотел ли раненый у Белого дома напасть на Вэнса

© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретная служба США изучит, планировал ли раненый вблизи Белого дома человек нападение на кортеж вице-президента Джей Ди Вэнса.
  • Представитель Секретной службы признал, что пока нет четких признаков того, что подозреваемый собирался напасть на кортеж Вэнса.
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Заместитель директора Секретной службы США Мэтью Куинн заявил, что правоохранительные органы проверят, планировал ли раненый в непосредственной близости от Белого дома человек нападение на кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса.
"Отмечу, что незадолго до стрельбы через этот район проследовал кортеж вице-президента", - сказал Куинн журналистам.
При этом представитель секретной службы признал, что четких признаков того, что подозреваемый собирался напасть на кортеж Вэнса, пока нет.
"Но мы докопаемся до сути дела", - сказал Куинн, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он также отметил, что раненый человек вызвал подозрение агентов секретной службы после того, как они заметили очертание огнестрельного оружия под его одеждой.
Ранее Секретная служба сообщила, что сотрудники правоохранительных органов ранили человека в ходе инцидента со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома, в результате чего на территории резиденции президента США Дональда Трампа был введен режим усиленной безопасности.
Данный инцидент произошел после другого громкого происшествия: 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома также была открыта стрельба. Трамп тогда впервые за оба своих президентских срока решил посетить это мероприятие. Позже глава государства подтвердил задержание злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен.
