00:34 05.05.2026
Слуцкий назвал тактической уловкой заявление Зеленского о режиме тишины

  • Леонид Слуцкий назвал тактической уловкой заявление Зеленского о готовности Украины соблюдать режим тишины.
  • Минобороны РФ объявило о перемирии 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.
  • В Минобороны РФ отметили, что Россия рассчитывает на аналогичный шаг с украинской стороны.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал тактической уловкой заявления о готовности Украины соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая, отметив, что причиной этого стало уязвленное самолюбие Владимира Зеленского.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский утверждает, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.
"Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но потом решил пойти на тактическую уловку и объявить "режим тишины" в ночь с 5 на 6 мая. Причины банальны - уязвленное самолюбие. Мол, идея обсуждалась Москвой и Вашингтоном, а к Киеву по этому поводу официально никто не обратился", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий считает, что на самом деле "украинским неонацистам ни перемирие, ни мир не нужны". "Зеленский пытается играть по своим правилам в расчете на провокации и строит гримасы перед своими европейскими спонсорами", - добавил Слуцкий.
В конце апреля Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности России объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
В Минобороны РФ, объявив даты перемирия, отметили - Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие. Как заявили в ведомстве, Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
