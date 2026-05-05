22:18 05.05.2026
В горах Карачаево-Черкесии не нашли следов исчезнувших туристок

Вид на Большой Кавказский хребет с плато Бермамыт на Северном Кавказе в Карачаево-Черкесии. Архивное фото
  • Следы исчезнувших в горах Карачаево-Черкесии туристок не обнаружили из-за большого количества снега.
  • Поисковые группы из Теберды и Архыза не нашли следов пропавших.
ПЯТИГОРСК, 5 мая – РИА Новости. Следы исчезнувших в горах Карачаево-Черкесии туристок не обнаружены из-за большого количества снега, сообщил начальник поисково-спасательного отряда Сергей Мыльников.
"У нас есть информация, что группа, которая вышла со стороны Теберды из Карачаевского района, прошла уже два перевала, очень много снега, следов никаких не обнаружено. Та группа, которая у нас работает из Архыза – восемь человек, вышли на Архызское седло, там обследовали все – тоже следов никаких нет", – сообщил Мыльников.
Ранее главное управление МЧС региона сообщило, что спасатели после обращения родителей начали поиски двух заблудившихся туристок в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, их маршрут был зарегистрирован в МЧС. По данным прокуратуры, девушки приехали из Астраханской области. По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, девушки отправились в поход 25 апреля.
ПроисшествияТебердаКарачаевский районАрхызМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
