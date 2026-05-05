Российские военные оборудовали 108 скважин с водой в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
05:04 05.05.2026
Российские военные оборудовали 108 скважин с водой в ДНР

Российские военнослужащие - РИА Новости, 05.05.2026
Российские военнослужащие. Архивное фото
  • Российские военные оборудовали 108 скважин с водой в ДНР.
  • Общая полезная глубина скважин составляет более 9 тысяч метров.
  • Масштабная операция по добыче воды была развернута из-за острого дефицита и нехватки питьевой и технической воды для жителей ДНР.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил России, выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, для обеспечения водой жителей Донбасса оборудовали 108 скважин с общей полезной глубиной более 9 тысяч метров, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Военнослужащие инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, провели мероприятия по бурению скважин для обеспечения водой населения на территории Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, по запросам органов местного самоуправления ДНР было оборудовано 108 скважин с общей полезной глубинной более 9000 метров.
"В связи с этим острым дефицитом и нехваткой питьевой и технической воды для жителей Донецкой Народной Республики была развернута масштабная операция по добыче воды в населенных пунктах на территории Донецкой Народной Республике. Все расчеты с поставленными задачами справились", - рассказал подполковник Александр Безруков на видео Минобороны.
Он напомнил, что ранее логистическая цепочка подачи воды на территории Донбасса была нарушена в результате атак ВСУ.
