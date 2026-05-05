В Подмосковье скорая столкнулась с легковушкой и опрокинулась на "Газель"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и опрокинулась на стоящую на светофоре "Газель" в поселке Большевик в Подмосковье, пострадали два фельдшера, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что примерно в 11.15 на улице Ленина в поселке Большевик произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля марки "Чанган" и автомашины скорой помощи, двигавшейся без пациентов, после чего автомобиль СМП совершил опрокидывание на стоящий на светофоре автомобиль "Газель", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали два фельдшера, они госпитализированы.