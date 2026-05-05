В Подмосковье скорая столкнулась с легковушкой и опрокинулась на "Газель"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и опрокинулась на стоящую на светофоре "Газель" в поселке Большевик в Подмосковье, пострадали два фельдшера, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.