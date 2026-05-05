Сотрудник СК на месте обнаружения тела подростка в Тверской области

В Тверской области тело пропавшего подростка обнаружили в водоеме

КУРСК, 5 мая – РИА Новости. Тело пропавшего ранее в поселке городского типа Кесова Гора Тверской области 16-летнего подростка обнаружено в водоеме, для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее управление сообщало, что по факту безвестного исчезновения 26 апреля 16-летнего подростка в поселке городского типа Кесова Гора, было возбуждено уголовное дело.

"Пятого мая в ходе поисковых мероприятий тело подростка без видимых телесных повреждений обнаружено в водоеме, расположенном в поселке городского типа Кесова Гора", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.