СК: следствие даст правовую оценку действиям ВСУ, атаковавшим Чувашию

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следствие даст правовую оценку действиям ВСУ, которые преднамеренно атаковали гражданские объекты в Чувашии, сообщили в СК РФ.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
"Следствие даст правовую оценку действиям украинских командиров и иных лиц из числа вооруженных формирований, которые преднамеренно атаковали гражданские объекты в Чувашии с целью устрашения мирных жителей", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".