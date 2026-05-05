17:19 05.05.2026 (обновлено: 17:20 05.05.2026)
СК: следствие даст правовую оценку действиям ВСУ, атаковавшим Чувашию

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, двое человек погибли, 34 пострадали.
  • В результате атак повреждены 28 многоквартирных домов.
  • Следствие даст правовую оценку действиям ВСУ, атаковавших гражданские объекты в Чувашии.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Следствие даст правовую оценку действиям ВСУ, которые преднамеренно атаковали гражданские объекты в Чувашии, сообщили в СК РФ.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
"Следствие даст правовую оценку действиям украинских командиров и иных лиц из числа вооруженных формирований, которые преднамеренно атаковали гражданские объекты в Чувашии с целью устрашения мирных жителей", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ в Чувашии
Вчера, 17:14
 
Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
