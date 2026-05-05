В Москве мужчину, изнасиловавшего девочку в подъезде, осудили на восемь лет

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мужчина, надругавшийся в подъезде над девочкой-подростком, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Было возбуждено уголовное дело, суд признал его виновным в совершении "насильственных действий сексуального характера". Мужчину арестовали.

"Приговором Нагатинского районного суда г. Москвы ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс"