14:07 05.05.2026
В Москве мужчину, изнасиловавшего девочку в подъезде, осудили на восемь лет

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мужчина, надругавшийся в подъезде над девочкой-подростком, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 30 августа 2025 года 37-летний мужчина напал в подъезде дома на Воронежской улице в Москве на 16-летнюю девушку и совершил в отношении нее "иные насильственные действия сексуального характера". О случившемся та рассказала родителям, которые сразу обратились в полицию.
Было возбуждено уголовное дело, суд признал его виновным в совершении "насильственных действий сексуального характера". Мужчину арестовали.
"Приговором Нагатинского районного суда г. Москвы ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс"
МоскваПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
