Симоньян поучаствовала в награждении на конкурсе детской казачьей песни - РИА Новости, 05.05.2026
19:09 05.05.2026
Симоньян поучаствовала в награждении на конкурсе детской казачьей песни

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие в церемонии награждения победителей конкурса детской казачьей песни в Краснодаре.
  • Церемония награждения и гала-концерт конкурса детской казачьей песни прошли в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
  • Победители конкурса получили дипломы и ценные подарки из рук председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие в церемонии награждения победителей конкурса детской казачьей песни в Краснодаре.
Церемония награждения и гала-концерт конкурса детской казачьей песни прошел в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Я хочу поприветствовать вас всех, родных наших. Я так понимаю, здесь в основном из казачьих семей ребята, девчата. Как я скучаю по нашим казачьим станицам, если б вы знали", - сказала Симоньян на церемонии.
Главный редактор поблагодарила председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и ректора Всероссийского государственного университета юстиции Ольгу Александрову.
"Ребята ходят в казачьи объединения, поют наши казачьи песни, а самое главное – с пеленок, вот с такого вот роста и возраста учатся защищать нашу огромную, прекрасную, замечательную Родину. Нашу огромную Родину – Россию, нашу замечательную, тоже кстати огромную, Кубань", - отметила Симоньян и добавила, что хочет поклониться родителям, которые направили своих детей на этот путь.
Победители конкурса получили дипломы и ценные подарки из рук Бастрыкина и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
ОбществоКраснодарКраснодарский крайРоссияМаргарита СимоньянАлександр БастрыкинВениамин Кондратьев
 
 
