Швыдкой: жюри Венецианской биеннале подало в отставку из-за участия Израиля

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отставка жюри Венецианской биеннале скорее связана с участием в смотре Израиля, а не с конфликтом из-за российского павильона, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Самое интересное, что отставка жюри вернула Россию в конкурс, потому что когда начались эти политические конфликты, то жюри сказало, что оно не придет ни в российский, ни в израильский павильон. Теперь жюри нет, кто захочет, тот и придет", - заключил Швыдкой.