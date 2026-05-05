К сервисам Московской электронной школы подключат 319 школ Вологодчины

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Вологодской области к сервисам Московской электронной школы к первой четверти учебного года 2026/2027 подключат 319 школ, сообщает пресс-служба.

Документ о сотрудничестве для использования на Вологодчине цифровых сервисов МЭШ подписали губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

"По итогам прошлого года система образования в Вологодской области заняла седьмое место в России. Для нас это историческое достижение, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Перенимаем практики у лучших, в первую очередь у Москвы. Я благодарен Сергею Семеновичу Собянину, Максуту Игоревичу Шадаеву и, конечно же, Сергею Сергеевичу Кравцову за чуткость к развитию региона, поддержку и участие в наших новых инициативах по совершенствованию работы в сфере образования", — приводит пресс-служба регправительства слова Филимонова.

Московская электронная школа – цифровой помощник для учителей, учеников и их родителей. Она включает "Электронный дневник", "Электронный журнал", "Библиотеку МЭШ" и другие сервисы.