Врач рассказал, почему возникает скованность в шее - РИА Новости, 05.05.2026
11:11 05.05.2026
Врач рассказал, почему возникает скованность в шее

Врач Умнов: скованность в шее может указывать на менингит или артрит

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ощущение скованности в шее может указывать на артрит, менингит или высокий уровень кортизола при стрессе, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Боль может возникать при недугах, связанных с иммунными нарушениями, включая ревматическую полимиалгию, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, а также на фоне высокого уровня кортизола при стрессе. Если дискомфорт сопровождается высокой температурой, тошнотой и неспособностью прижать подбородок к груди, необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы исключить менингит", - сказал Умнов NEWS.ru.
Эксперт отметил, что дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника могут вызвать защемление нерва или поражение спинного мозга. Это может приводить к сильным простреливающим болям, атрофии мышц и слабости в конечностях.
Также, по словам Умнова, переохлаждение шеи может вызвать спазм сосудов, отеки и воспаления, приводящие к параличу мимических мышц.
"Это также может служить симптомом остеохондроза, когда межпозвонковые диски постепенно теряют эластичность, появляются грыжи и протрузии. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое сильно помолодело", - заключил врач.
