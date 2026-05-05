Врач рассказал, почему возникает скованность в шее

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ощущение скованности в шее может указывать на артрит, менингит или высокий уровень кортизола при стрессе, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Боль может возникать при недугах, связанных с иммунными нарушениями, включая ревматическую полимиалгию, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, а также на фоне высокого уровня кортизола при стрессе. Если дискомфорт сопровождается высокой температурой, тошнотой и неспособностью прижать подбородок к груди, необходимо срочно обратиться к врачу, чтобы исключить менингит", - сказал Умнов NEWS.ru

Эксперт отметил, что дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника могут вызвать защемление нерва или поражение спинного мозга. Это может приводить к сильным простреливающим болям, атрофии мышц и слабости в конечностях.

Также, по словам Умнова, переохлаждение шеи может вызвать спазм сосудов, отеки и воспаления, приводящие к параличу мимических мышц.