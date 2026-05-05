Шапша рассказал о голосовании калужан за объекты благоустройства - РИА Новости, 05.05.2026
19:10 05.05.2026 (обновлено: 23:25 05.05.2026)
Шапша рассказал о голосовании калужан за объекты благоустройства

КАЛУГА, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что уже более 70 тысяч жителей региона приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", и призвал калужан голосовать активнее.
"Уже более 70 тысяч жителей Калужской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Калужане традиционно проявляют высокую активность. Среди муниципалитетов-лидеров у нас в регионе Барятинский, Медынский и Мещовский районы", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что голосование продлится до 12 июня.
"Прошу земляков не оставаться в стороне. От активности жителей будет зависеть федеральная поддержка на проекты благоустройства общественных пространств. Считаю, что эту возможность надо использовать. Ведь всех нас радует, когда на месте пустыря появляется уютный сквер, а рядом с домом – новая детская площадка", - подчеркнул Шапша.
По данным губернатора, за время реализации программы при поддержке партии "Единая Россия" в Калужской области благоустроено порядка 600 общественных пространств. И сейчас, по его словам, уже началась реализация проектов-победителей всероссийского голосования 2025 года.
