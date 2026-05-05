Шапша рассказал о голосовании калужан за объекты благоустройства

КАЛУГА, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что уже более 70 тысяч жителей региона приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", и призвал калужан голосовать активнее.

"Уже более 70 тысяч жителей Калужской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Калужане традиционно проявляют высокую активность. Среди муниципалитетов-лидеров у нас в регионе Барятинский, Медынский и Мещовский районы", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

Он отметил, что голосование продлится до 12 июня.

"Прошу земляков не оставаться в стороне. От активности жителей будет зависеть федеральная поддержка на проекты благоустройства общественных пространств. Считаю, что эту возможность надо использовать. Ведь всех нас радует, когда на месте пустыря появляется уютный сквер, а рядом с домом – новая детская площадка", - подчеркнул Шапша.