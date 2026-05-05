Над Севастополем сбили четыре беспилотника

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, по предварительной информации, сбито 4 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.