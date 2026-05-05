Британия расширила санкции против России

ЛОНДОН, 5 мая - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 10 лиц и восьми организаций в рамках очередных антироссийских санкций, следует из сообщения Минфина страны.
В частности, под ограничения попал ряд сотрудников программы "Алабуга Старт". Также под санкции попал ряд компаний и граждане РФ, Белоруссии и Франции.
Всего из-за связей с программой "Алабуга Старт" под санкции попали шесть лиц и одна организация.
Еще 12 лиц и пять организаций попали под санкции в рамках отдельного санкционного режима за якобы участие в перевозке иностранных граждан в Россию.
Также в санкционный список включен Павел Никитин. Утверждается, что он владеет компаниями, производящими боевые дроны. Еще пять компаний и один гражданин РФ оказались в списке из-за якобы поставок компонентов для производства БПЛА в Россию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
