Британия расширила санкции против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания ввела санкции против 10 лиц и восьми организаций в рамках очередных антироссийских санкций.

ЛОНДОН, 5 мая - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против 10 лиц и восьми организаций в рамках очередных антироссийских санкций, следует из сообщения Минфина страны.

Белоруссии и Франции. В частности, под ограничения попал ряд сотрудников программы "Алабуга Старт". Также под санкции попал ряд компаний и граждане РФ

Всего из-за связей с программой "Алабуга Старт" под санкции попали шесть лиц и одна организация.

Еще 12 лиц и пять организаций попали под санкции в рамках отдельного санкционного режима за якобы участие в перевозке иностранных граждан в Россию.

Также в санкционный список включен Павел Никитин. Утверждается, что он владеет компаниями, производящими боевые дроны. Еще пять компаний и один гражданин РФ оказались в списке из-за якобы поставок компонентов для производства БПЛА в Россию.