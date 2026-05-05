Рейтинг@Mail.ru
Число самозанятых в России за год выросло на четверть - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 05.05.2026 (обновлено: 01:43 05.05.2026)
Число самозанятых в России за год выросло на четверть

РИА Новости: число самозанятых в России превысило 15 миллионов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число самозанятых россиян за 2025 год увеличилось на 26,8%.
  • Их число превысило 15 миллионов человек, свидетельствуют данные ФНС.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число самозанятых россиян за 2025 год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Число россиян на этом налоговом режиме за прошлый год выросло на 26,8 процента и составило 15,427 миллиона. В конце 2024 года, по данным ФНС, в России было более 12 миллионов самозанятых.
Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке четыре или шесть процентов без предоставления какой-либо отчетности.
Как заявлял в конце прошлого года статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов, эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых граждан продлится до конца 2028 года, а в 2027 году будет дискуссия о сохранении или изменении этого режима.
Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
ТПП РФ предлагает ограничить участие самозанятых в сферах повышенного риска
16 апреля, 17:13
 
РоссияАлексей СазановФедеральная налоговая служба (ФНС России)самозанятые
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала