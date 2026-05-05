Число самозанятых в России за год выросло на четверть

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число самозанятых россиян за 2025 год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомилось РИА Новости.
Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — введен в России в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года. В его рамках самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке четыре или шесть процентов без предоставления какой-либо отчетности.
Как заявлял в конце прошлого года статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов, эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых граждан продлится до конца 2028 года, а в 2027 году будет дискуссия о сохранении или изменении этого режима.